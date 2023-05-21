Yunanistan sandık başında: Anketler koalisyona işaret ediyor

Yunanistan, genel seçim için sandık başında. Ülkede oy verme işlemleri başladı. Anketler ise koalisyon hükümetine işaret ediyor. Batı Trakya'da, 21 Türk aday seçim yarışında.

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Yunanistan sandık başında: Anketler koalisyona işaret ediyor

9 milyon 900 bin seçmenin bulunduğu Yunanistan'da genel seçimler yapılıyor.

Ülkedeki seçim sistemine göre bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için en az yüzde 45 oy alması gerekiyor.

Anketler hiçbir partinin tek başına bu orana ulaşamayacağını gösteriyor.

Sandıktan, halihazırda iktidarda bulunan Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi'nin ilk sırada çıkması öngörülüyor.

SYRIZA ikinci, PASOK-KINAL ittifakıysa üçüncü sırada bulunuyor.

Seçim sonuçlarının ardından koalisyon kurulamaması halinde, halkın tekrar sandığa gitmesi bekleniyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, genel seçimlerde Batı Trakya'daki Türk adayların desteklenmesi çağrısında bulundu.

Federasyon, "Oy kullanma hakkına sahip tüm Batı Trakya Türklerini 21 Mayıs’ta mutlaka sandığa giderek Türk adayları desteklemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Batı Trakya'da 21 Türk, seçim yarışında.

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