ABD ve Kanada'da oy kullanma işlemi başladı

Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için ABD ve Kanada'da oy verme işlemi başladı.

ABD ve Kanada'da oy kullanma işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşlar, ABD’de başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey bölgelerinde açılacak ilave sandıklarda vatandaşlar 20-21 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy verebilecek.

ABD ve Kanada'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında gerçeklesek oy kullanma işlemleri için sandıklar yerel saatle 08.00-22.00 arasında açık kalacak.

Kanada'da bulunan 40 bin 418 seçmen başkent Ottawa’daki büyükelçilik ile Toronto, Montreal ve Vancouver’daki başkonsolosluklarda oylarını kullanabilecek.

Kaynak: AA

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