El Salvador'da stadyum girişinde izdiham: En az 9 ölü
El Salvador'da bir stadyumda yaşanan izdiham, futbol maçının önüne geçti. İzdiham nedeniyle en az 9 kişi hayatını kaybetti.
El Salvador'da Alianza ve FAS takımları arasındaki futbol müsabakasını izlemek için stadyuma girmeye çalışan taraflarlar arasında izdiham meydana geldi.
Başkent San Salvador'da stadyum girişinde yaşanan izdihamda en az 9 kişi hayatını kaybetti.
Çok sayıda kişinin de durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kalabalığa polis ve askerler müdahale ederken, maç ileri bir tarihe ertelendi.
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