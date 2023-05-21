El Salvador'da stadyum girişinde izdiham: En az 9 ölü

El Salvador'da Alianza ve FAS takımları arasındaki futbol müsabakasını izlemek için stadyuma girmeye çalışan taraflarlar arasında izdiham meydana geldi.

Başkent San Salvador'da stadyum girişinde yaşanan izdihamda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin de durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kalabalığa polis ve askerler müdahale ederken, maç ileri bir tarihe ertelendi.