El Salvador'da stadyum girişinde izdiham: En az 9 ölü

El Salvador'da bir stadyumda yaşanan izdiham, futbol maçının önüne geçti. İzdiham nedeniyle en az 9 kişi hayatını kaybetti.

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El Salvador'da stadyum girişinde izdiham: En az 9 ölü

El Salvador'da Alianza ve FAS takımları arasındaki futbol müsabakasını izlemek için stadyuma girmeye çalışan taraflarlar arasında izdiham meydana geldi.

Başkent San Salvador'da stadyum girişinde yaşanan izdihamda en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin de durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kalabalığa polis ve askerler müdahale ederken, maç ileri bir tarihe ertelendi.

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