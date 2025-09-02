Netanyahu'dan Orduya Videolu Mesaj: 'Gazze'de Başlayan Savaş Gazze'de Bitmeli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’de insanlık dışı saldırılarını sürdüren ve bölgenin tamamını işgal planını devreye sokan İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya hitaben videolu mesaj gönderdi. Netanyahu, mesajında “Gazze’de başlayan savaş Gazze’de bitmeli” dedi.

Gazze’ye yaklaşık 23 aydır düzenledikleri saldırılar ve bölgenin kuzeyindeki Gazze kentini işgale ilişkin açıklamada bulunan Netanyahu, "Hamas'ı kesin bir şekilde yenmek için çalışıyoruz, fakat bu süreçte İran eksenini kırarak birlikte harikalar başardık. Gazze'de başlayan Gazze'de bitmeli” dedi.

Kaynak: AA