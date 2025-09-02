Trump, Putin'e Sitem Etti: 'Beni Hayal Kırıklığına Uğrattı'

ABD Başkanı Trump, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına devam etmesine tepki gösterdi. ABD lideri, Alaska’da barış için bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Putin’in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı.

Trump, Putin'e Sitem Etti: 'Beni Hayal Kırıklığına Uğrattı'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırılarına tepki gösterdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutumunu eleştirerek, "Hayal kırıklığına uğradım. Binlerce insan ölüyor" dedi. ABD başkanı, insanların yaşaması için bir şeyler yapacağını belirterek, "Bu Ukrayna meselesi değil. Bu insanların yaşamasına yardım etmektir. Çoğunluğu asker olmak üzere, haftada 7 bin insan ölüyor" dedi.

15 Ağustos'ta Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesinin ardından Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Bu arada Kremlin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ve Rusya dışişleri bakanlıkları arasında yeni bir istişare turu planlandığını açıkladı. Rus Perviy Kanal’a konuşan Uşakov, iki ülke arasındaki diyaloğun devam edeceğini belirtti.

Alaska Zirvesi Sonrası Sürpriz ‘Putin’ İddiası! Trump’ın En Yakını Sızdırdı, Rusya'dan İlk TavizAlaska Zirvesi Sonrası Sürpriz ‘Putin’ İddiası! Trump’ın En Yakını Sızdırdı, Rusya'dan İlk TavizGüncel

Fransa ve Almanya'dan Trump’a Uyarı... 'Putin Kandırıyor!'Fransa ve Almanya'dan Trump’a Uyarı... 'Putin Kandırıyor!'Dünya

Kaynak: T24

Etiketler
Donald Trump Vladimir Putin Rusya - Ukrayna savaşı
Pakistan'da Miting Çıkışında Patlama! Ölü ve Yaralılar Var Pakistan'da Patlama! Ölü ve Yaralılar Var
Ömrünü Başkasına Adayan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Ömrünü Başkasına Adayan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor
Zulüm Katlanıyor... İsrail'den Batı Şeria'ya 1613 Saldırı! Zulüm Katlanıyor... İsrail'den Batı Şeria'ya 1613 Saldırı!
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Özgür Özel Canlı Yayında Duyurdu: Gürsel Tekin CHP'den İhraç Edildi 'KARARI TANIMIYORUZ, GÜRSEL TEKİN'İ BİZ İHRAÇ ETTİK'