Trump, Putin'e Sitem Etti: 'Beni Hayal Kırıklığına Uğrattı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırılarına tepki gösterdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tutumunu eleştirerek, "Hayal kırıklığına uğradım. Binlerce insan ölüyor" dedi. ABD başkanı, insanların yaşaması için bir şeyler yapacağını belirterek, "Bu Ukrayna meselesi değil. Bu insanların yaşamasına yardım etmektir. Çoğunluğu asker olmak üzere, haftada 7 bin insan ölüyor" dedi.

15 Ağustos'ta Alaska'da yapılan Trump-Putin zirvesinin ardından Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Bu arada Kremlin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ve Rusya dışişleri bakanlıkları arasında yeni bir istişare turu planlandığını açıkladı. Rus Perviy Kanal’a konuşan Uşakov, iki ülke arasındaki diyaloğun devam edeceğini belirtti.

Kaynak: T24