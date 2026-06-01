Netanyahu'dan Beyrut'a Hava Saldırısı Talimatı

ABD arabuluculuğunda yürütülen diplomatik çabalarla sağlanan Lübnan-İsrail ateşkesi, Tel Aviv yönetiminin aldığı son kararla resmen çöktü. İsrail hükümeti, resmi ateşkes sürecine ve Washington'dan gelen uyarılara rağmen, Hizbullah’ın kalesi olarak nitelendirilen Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesini yeniden hedefe koydu.

Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamayla, İsrail ordusunun Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu.

TRUMP’IN VETOSUNA RAĞMEN...

İsrail ordusunun daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın kesin vetosu nedeniyle Beyrut'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenleyemediği iddia ediliyordu. Ancak kulislere sızan bilgilere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 30 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Netanyahu'nun, Beyrut’u yeniden vurabilmek için Washington yönetiminden doğrudan onay almaya çalıştığı ileri sürüldü.

ATEŞKES DÖNEMİNDE KATLİAM BİLANÇOSU

İsrail, son olarak 28 Mayıs'ta Beyrut'un güneyindeki Şuveyfet bölgesini vurmuştu. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son resmi açıklamada, İsrail ordusunun yoğun taarruz başlattığı 2 Mart'tan bu yana ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 412’ye yükseldiği bildirildi. Lübnan hükümeti ise saldırılar nedeniyle yerinden yurdundan edilen sivillerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleriyle uzatılan geçici ateşkes süreçleri, son olarak 17 Mayıs itibarıyla 45 günlüğüne daha uzatılmıştı. Haziran ayı başında tarafların 4. tur görüşmeler için masaya oturması planlanırken, Netanyahu'nun 25 Mayıs'ta "saldırıları artırın" emri vermesi ve bugün Beyrut için tetiğe basması masayı tamamen devirdi. Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşı sınır hattındaki İsrail birliklerini füzelerle hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA