Okyanus Üstünde Alarm: Bluetooth Cihazı Uçağı Geri Döndürdü

New York ve New Jersey Liman İdaresinden yapılan resmi açıklamaya göre olay, 30 Mayıs'ta meydana geldi. CBS News'ün haberine göre, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan İspanya'nın Palma de Mallorca bölgesine gitmek üzere havalanan United Airlines uçağı, kalkıştan yaklaşık 3,5 saat sonra ani bir kararla rotasını değiştirerek kalkış yaptığı meydana geri döndü. Şirket, Boeing 767 tipi dev uçakta 190 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 202 kişinin bulunduğunu bildirdi.

BLUETOOTH İSMİ NEDENİYLE ALARM VERİLDİ

Hava trafik kontrol kayıtları ve havayolu şirketinden sızan bilgilere göre krizin merkezinde bir akıllı telefon veya kablosuz kulaklık yer alıyor. Bir yolcunun, Bluetooth cihazının adını "tehdit ve terör unsuru" olarak algılanabilecek bir kelimeyle değiştirmesi, kabin ekibini ve havayolu yönetimini alarma geçirdi.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir yolcu, durumun fark edilmesi üzerine kabin ekibinin anons yaparak tüm yolculardan Bluetooth bağlantılarını kapatmalarını istediğini aktardı. Ancak yapılan uyarılara rağmen iki cihazın açık kalmaya devam etmesi üzerine, pilotlar Chicago’daki şirket merkeziyle irtibata geçerek geri dönme kararı aldı.

YOLCULAR TAHLIYE EDILDI

Uçağın Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde teker koymasının ardından havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Uçak güvenli bir bölgeye çekilerek yolcular hızla tahliye edildi. Güvenlik güçleri uçakta, bagajlarda ve yolcuların üzerinde arama gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cihazın sahibi olan yolcu hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmadığı henüz açıklanmadı.

Kaynak: AA