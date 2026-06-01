Milyonlarca Kişi İçin Son Gün: Ödemeyene Faiz Uygulanacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılına ait emlak vergisinin birinci taksit ödemelerinde süre doluyor. Ev, arsa, arazi ve iş yeri sahibi milyonlarca vatandaşın ödemelerini 1 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan mükellefler için aylık gecikme faizi uygulanacağı bildirildi. Vergi yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyen vatandaşlar, gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak.

ÖDEMELER DİJİTAL VE FİZİKİ KANALLARDAN YAPILABİLİYOR

Emlak vergisi ödemeleri birçok farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar, bağlı oldukları belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden online ödeme yapabiliyor. Ayrıca e-Devlet sistemi aracılığıyla da borç sorgulama ve ödeme işlemleri kolaylıkla tamamlanabiliyor.

Bunun yanı sıra belediyelerle anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı hizmetleri ve şubeleri üzerinden de ödeme kabul ediliyor. Dileyen vatandaşlar belediye hizmet binalarında bulunan vergi veznelerinden nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapabiliyor.

GECİKEN ÖDEMELERE FAİZ İŞLEYECEK

1 Haziran sonrası yapılacak emlak vergisi ödemelerine gecikme faizi uygulanacak. Bu nedenle mükelleflerin son güne kalmadan işlemlerini tamamlaması önem taşıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK?

Bazı vatandaşlar ise belirli şartları taşımaları halinde emlak vergisinden muaf tutuluyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor.

Ayrıca engelliler, gaziler ve hiçbir geliri bulunmadığını belgeleyen vatandaşlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Vazife malullüğü aylığı alan kişiler ile yalnızca tek konutu bulunan şehit eşleri ve çocukları da emlak vergisinden istisna tutuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi