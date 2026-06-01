Piyasalarda Tatil Sonrası Dolar ve Euroda İlk Rakamlar

Yeni haftanın ilk işlem gününde, İstanbul serbest piyasasından ilk rakamlar geldi. Tatil dönüşü döviz kurlarında yatay seyir dikkat çekerken, dolar haftaya 45,9130 liradan, euro ise 53,5490 liradan 'merhaba' dedi.

Son Güncelleme:
Piyasalarda Tatil Sonrası Dolar ve Euroda İlk Rakamlar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul serbest piyasası, hareketli geçen günlerin ardından yeni haftaya sakin bir açılışla başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği döviz kurlarında, salı günkü kapanış rakamlarına kıyasla sınırlı bir değişim gözlendi.

DOLAR VE EURODA İLK RAKAMLAR

Haftanın ilk sabahında serbest piyasada döviz alım-satım fiyatları şu şekilde:

  • Dolar/TL: 45,9110 liradan alınan ABD doları, 45,9130 liradan satılıyor.
  • Euro/TL: 53,5470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,5490 lira olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN HAFTAYA GÖRE SINIRLI YÜKSELİŞ

Piyasalarda 26 Mayıs Salı günü yapılan son kapanışta doların satış fiyatı 45,9060 lira, euronun satış fiyatı ise 53,4470 lira seviyesindeydi.

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar Euro Döviz
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Emeklinin Temmuz Hesabı Şaştı: Memur Emeklisine Toplu Sözleşme Barikatı Emeklinin Temmuz Hesabı Şaştı: Memur Emeklisine Toplu Sözleşme Barikatı
Bayram Sonrası Akaryakıt Müjdesi: Çifte İndirim Geliyor, Tarih Belli oldu Bayram Sonrası Akaryakıt Müjdesi: Çifte İndirim Geliyor, Tarih Belli oldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
İzmir Buca Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman Çok Sayıda Gözaltı Buca Belediyesi'ne Operasyon
Emeklinin Temmuz Hesabı Şaştı: Memur Emeklisine Toplu Sözleşme Barikatı Emeklinin Temmuz Hesabı Şaştı: Memur Emeklisine Toplu Sözleşme Barikatı
Orta Doğu’da Zincirleme Kriz: ABD İran Üslerini Vurdu, Kuveyt'e Füze Yağmuru Orta Doğu’da Zincirleme Kriz: ABD İran Üslerini Vurdu, Kuveyt'e Füze Yağmuru
Fransa ve İngiltere'den Rus Gemisine Ortak Operasyon: Petrol Tankeri Uluslararası Sularda Alıkonuldu Fransa ve İngiltere'den Rus Gemisine Ortak Operasyon
Milyonlarca Kişi İçin Son Gün: Ödemeyene Faiz Uygulanacak Milyonlarca Kişi İçin Son Gün: Ödemeyene Faiz Uygulanacak