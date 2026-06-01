Piyasalarda Tatil Sonrası Dolar ve Euroda İlk Rakamlar

İstanbul serbest piyasası, hareketli geçen günlerin ardından yeni haftaya sakin bir açılışla başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği döviz kurlarında, salı günkü kapanış rakamlarına kıyasla sınırlı bir değişim gözlendi.

DOLAR VE EURODA İLK RAKAMLAR

Haftanın ilk sabahında serbest piyasada döviz alım-satım fiyatları şu şekilde:

Dolar/TL: 45,9110 liradan alınan ABD doları, 45,9130 liradan satılıyor.

Euro/TL: 53,5470 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,5490 lira olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN HAFTAYA GÖRE SINIRLI YÜKSELİŞ

Piyasalarda 26 Mayıs Salı günü yapılan son kapanışta doların satış fiyatı 45,9060 lira, euronun satış fiyatı ise 53,4470 lira seviyesindeydi.

Kaynak: AA