PSG'nin Şampiyonluğu Pahalıya Patladı: Yüzlerce Gözaltı ve Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan finalde Arsenal'i penaltılarla 4-3 mağlup eden PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ünvanını korurken, Fransa'da maçın ardından sokaklara taşan kutlamalar, şiddet olaylarına ve polisle çatışmalara dönüştü.

457 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez düzenlediği basın toplantısında, durumun büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, ülke genelinde 780 kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldığını, bu kişilerden 457'si hakkında ise gözaltı işlemi uygulandığını duyurdu. Hakkında işlem yapılanların oranının geçen yılki şampiyonluk kutlamalarına kıyasla yüzde 32 arttığı bildirildi.

57 POLİS İLE 8'İ AĞIR 219 SİVİL YARALANDI

Kutlamalar sırasında güvenlik güçlerine yönelik havai fişekli saldırıların arttığına dikkat çeken Bakan Nunez, çıkan olaylarda 57 polis ile 8'i ağır olmak üzere 219 sivilin yaralandığını açıkladı. Öte yandan, kutlamalarla bağlantılı olarak skuter kazası geçiren 24 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, bıçaklı kavgada saldırıya uğrayan 17 yaşındaki bir kişinin ise komada ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.

PARİS'TE 8 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

Maç gecesi Fransa genelinde 22 bin, Paris'te ise 8 bin polis görevlendirildi. Champs-Elysees Caddesi'nde yaklaşık 20 bin taraftar toplanırken, Parc des Princes Stadyumu çevresinde de gerginlik yaşandı. Stadyum çevresinde toplanan 4-5 bin kişilik gruptan polis ekiplerine yabancı madde atıldı; yaklaşık 150 kişi stadyum kapılarından birini zorlayarak içeri girmeye çalıştı. Polis ekipleri gruba göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

15 ŞEHİRDE ÇOK SAYIDA MAĞAZA VE ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Çıkan olaylarda yaklaşık 15 şehirde mağazalar, araçlar ve bir otobüs durağı zarar gördü; bazı göstericiler Paris çevre yolunu trafiğe kapatarak meşaleler yaktı. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen yaşananlara tepki göstererek, “Sadece Fransa'da bir futbol kulübünün zaferi isyanlara yol açar” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA