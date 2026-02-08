Netanyahu ve Trump İran İçin Buluşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan duyuruya göre Netanyahu, 11 Şubat Çarşamba günü Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ABD ile İran arasında sürdürülen diplomatik temasların ele alınacağı belirtilirken, Netanyahu’nun bu sürecin yalnızca nükleer konularla sınırlı kalmaması gerektiği görüşünü savunduğu ifade edildi.

Netanyahu’nun, müzakerelerin İran’ın balistik füze kapasitesinin kısıtlanmasını ve bölgedeki müttefik unsurlara verdiği desteğin sona erdirilmesini de kapsaması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA