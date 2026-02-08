Pakistan'daki Cami Saldırısında Can Kaybı 36’ya Yükseldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da cuma namazı sırasında bir camide düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS), saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu ve bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu bildirdi. Dawn gazetesine konuşan güvenlik yetkilileri, saldırganın daha önce Afganistan’a birçok kez gidip geldiğini ve IŞİD ile bağlantısının tespit edildiğini aktardı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Associated Press’e konuşan kaynaklar ise saldırıyı IŞİD bağlantılı bir grubun üstlendiğini doğruladı. Pakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Peşaver ve Nowshera bölgelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda saldırıyla ilişkili oldukları değerlendirilen 4 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yetkililer, saldırının planlama ve yönlendirme sürecinin Afganistan üzerinden yürütüldüğüne dair güçlü deliller bulunduğunu vurguladı. İlk açıklamalarda ölü sayısı 31 olarak duyurulmuş, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar olayın bir intihar saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA