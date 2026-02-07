Şam'da Tarihi İmza: Suudilerden Suriye’ye Dev Yatırım

Suriye ve Suudi Arabistan arasında havacılık ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı. Suudi tarafı, Halep’teki havalimanları için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım açıklarken iki ülke ortak havayolu kurma kararı aldı.

Şam'da Tarihi İmza: Suudilerden Suriye’ye Dev Yatırım
Suriye ile Suudi Arabistan arasında stratejik iş birliğini derinleştiren kapsamlı anlaşmalar imzalandı. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih’in Şam’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, sivil havacılık ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda milyarlarca dolarlık projeler hayata geçirilecek.

El-Falih, Halep’te bulunan iki havalimanının modernizasyonu için yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı. Projelerin finansmanı için Elaf Yatırım Fonu kurulduğu, iki ülke arasındaki banka transfer kanallarının da yeniden açıldığı bildirildi.

ORTAK HAVAYOLU ŞİRKETİ AÇILACAK

Anlaşmalar kapsamında Suriye Sivil Havacılık Kurumu ile Suudi Arabistan merkezli Flynas arasında ortak bir havayolu şirketi kurulacak. Flynas Syria adıyla faaliyet gösterecek şirketin hisselerinin yüzde 51’i Suriye’ye, yüzde 49’u Suudi tarafına ait olacak. Şirketin yılın son çeyreğinde uçuşlara başlaması planlanıyor.

BİRÇOK ALAN İŞ BİRLİĞİ

Taraflar ayrıca telekomünikasyon, su yönetimi ve genel altyapı projelerinde de iş birliği konusunda mutabakata vardı. Suudi şirketlerin dijital altyapı yatırımları ve sanayi projelerinde aktif rol alacağı belirtildi. Suudi yetkililer, bu adımların yalnızca ekonomik değil, bölgesel istikrarı güçlendirmeye yönelik stratejik bir ortaklık olduğunu vurguladı. Riyad yönetiminin, Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürdüğü de kaydedildi. Suriye tarafı anlaşmaları, ülkenin yeniden inşa sürecinde dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Kaynak: İHA

