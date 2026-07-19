Netanyahu New York'a Giderse Tutuklanacak mı? Mamdani'den 'O Bir Savaş Suçlusu' Çıkışı

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı bulunanan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'nin New York eyaletinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılıp katılmayacağına dair soru işaretleri devam ediyor.

MAMDANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Mamdani, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, Netanyahu'nun eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi durumunda UCM kararınca tutuklanıp tutuklanmayacağı sorusunu yanıtladı.

'O BİR SAVAŞ SUÇLUSU'

Mamdani, "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." değerlendirmesinde bulundu.

'YASALAR ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDECEĞİZ'

Netanyahu'nun tutuklanma ihtimalinin tekrar sorulması üzerine ise Mamdani, "New York şehir yasalarının bize tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz, ancak bu amaçla kendi yasalarımızı yazmayacağız." dedi.

Mamdani, yasaların neye izin verip neye vermediği sorusuna, "Bu konuda hukuk ekibimizle görüşmelerimiz sürüyor." yanıtını verdi.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUTUKLAMA EMRİ

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Kaynak: AA