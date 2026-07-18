Macaristan'da Sulyok Dönemi Sona Erdi

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Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzaladı. Sulyok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parlamentoda kabul edilen düzenlemeyi onaylamaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle Sulyok'un görev süresi sona erecek. Başbakan Peter Magyar, Parlamento Başkanı Agnes Forsthoffer'ın pazartesi gününden itibaren geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini üstleneceğini açıkladı.

BİR AYDA YENİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK

Düzenlemeye göre parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor. Ayrıca anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi üyeleri için yeniden 70 yaş sınırı getirilirken, milletvekilleri için de en fazla 12 yıllık görev süresi sınırı uygulanacak.

NE OLMUŞTU?

Macaristan'da 12 Nisan seçimlerini kazanan Tisza Partisi, 16 yıllık Viktor Orban iktidarına son vermişti. Yeni Başbakan Peter Magyar, Orban'a yakınlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'u istifaya çağırmış, istifa etmemesi halinde anayasa değişikliğine gidileceğini açıklamıştı. Parlamentoda kabul edilen düzenlemeyi imzalayan Sulyok'un görev süreci böylece sona erdi.

Kaynak: AA