Nepal'de Yolcu Otobüsü Faciası, 17 Ölü

Nepal'de yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya giden otobüsün yoldan çıkarak Trishuli Nehri'ne düştüğünü aktardı.

Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Nepal'de bakımsız yollar ve araçlar, kazaların artmasına neden oluyor.

