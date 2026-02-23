DEM Parti’nin İsmi ve Yapısı Değişiyor: İşte Kulislerdeki Köklü Dönüşüm Planı

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte DEM Parti’nin hem ismini hem de yapılanmasını değiştirmeye hazırlandığı iddiaları gündeme geldi. Kulislerde, yeni dönemde “Demokratik Cumhuriyet” vurgusunun öne çıkacağı ve siyasi faaliyetlerin tek çatı altında toplanacağı konuşuluyor.

Siyasi kulislerde, Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte DEM Parti’nin kapsamlı bir dönüşüm hazırlığında olduğu konuşuluyor. Sürecin yasal ve hukuki aşamaya evrilmesiyle birlikte partide hem isim hem de organizasyon yapısına ilişkin önemli adımların gündeme geldiği öne sürülüyor.

PARTİNİN İSMİ DEĞİŞİYOR

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, parti yönetimi, yeni dönemin ruhuna uygun bir isim değişikliği üzerinde çalışıyor. Tartışılan başlıklarda “Demokratik Cumhuriyet” vurgusunun öne çıktığı, yeni isimde bu ifadenin yer almasının beklendiği belirtiliyor. Bu yaklaşımın, siyaset dilinde demokratikleşme ve sivil zeminin güçlendirilmesi hedefiyle ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

TEK ÇATI MODELİ GÜNDEMDE

İddialara göre yeni yapılanma kapsamında siyaset faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması planlanıyor. Bu çerçevede, partiyle anılan bazı bileşen yapıların kapatılmasının gündeme gelebileceği dile getiriliyor. Amaç olarak, siyasi temsilde bütünlüğün sağlanması ve kurumsal dağınıklığın azaltılması gösteriliyor.

SEÇİM SİSTEMİNE OLASI ETKİLER

Konuşulan senaryolarda, yapılacak düzenlemelerin seçim stratejilerine de yansıyabileceği belirtiliyor. Buna göre milletvekilliği sürecinde parti kimliğinin korunmasına yönelik daha net kuralların devreye girmesi ve siyasi faaliyetlerin tek parti çatısı altında sürdürülmesi hedefleniyor.

KADROLARDA DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Parti kadrolarında da dikkat çekici bir yenilenme olasılığından söz ediliyor. Eş genel başkanlık düzeyinde mevcut yapının korunabileceği, ancak yönetim kademelerinde geniş çaplı değişikliklerin yaşanabileceği kulislerde dile getirilen başlıklar arasında yer alıyor.

KONGRE İÇİN GÖZLER YAZ AYLARINDA

Partinin olağan kongresinin yaz aylarında yapılabileceği ifade edilirken, takvimin Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmelere bağlı olarak netleşeceği belirtiliyor. Sürecin seyri ve siyasi atmosferin, kongre tarihine doğrudan etki edebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Habertürk

