ABD'de Yeni Kar Fırtınası Alarmı! Hayat Durdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin kuzeydoğusunu etkisi altına alan şiddetli kış fırtınası, New York ve New Jersey başta olmak üzere geniş bir bölgede günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

Yoğun kar yağışı, sert rüzgar ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksarken, okulların tatil edilmesi ve trafik kısıtlamalarıyla birlikte şehirlerde olağanüstü önlemler devreye alındı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kuvvetli rüzgar görüş mesafesini düşürdü.

Yetkililer, buzlanma ve tipi nedeniyle sürüş şartlarının tehlikeli hale geldiğini belirterek vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

FIRTINA ÖNCESİ ALARM

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, fırtına öncesi yerel acil durum ilan edildiğini duyurarak yerel saatle pazar 21.00 ile pazartesi günü öğle saatlerine kadar şehir genelinde zorunlu olmayan araç trafiğinin yasaklandığını açıkladı.

Kararın acil durum ekiplerinin çalışmalarını hızlandırmak ve yolların açık tutulmasını sağlamak amacıyla alındığını belirten Mamdani, New Yorkluların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak vatandaşlara evde kalmaları ve gereksiz seyahatten kaçınmaları çağrısında bulundu. Kent genelinde kar küreme ekiplerinin ve acil servislerin tam kapasite görev yaptığı bildirildi.

Fırtına nedeniyle New York'ta devlet okulları kapatılırken, eğitim faaliyetlerine ara verildi ve okul sonrası programlar iptal edildi.

ARAÇLA ÇIKMAK YASAKLANDI

New York Valisi Kathy Hochul, fırtına nedeniyle New York şehri genelinde acil durum ilan edildiğini açıkladı. Hochul, yoğun kar ve kuvvetli rüzgarın tehlikeli şartlar oluşturabileceğini belirterek vatandaşlardan güncel uyarıları takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini istedi.

New York'ta yaşayanların telefonlarına acil durum mesajları gönderilerek pazar akşamı saat 21.00'den pazartesi öğlen 12.00'ye kadar özel araç çıkışlarına yasak getirildiği bilgisi paylaşıldı. New Jersey Valisi Mikie Sherrill de eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini duyurarak sürücülere yollardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Eyalet genelinde birçok okul tatil edilirken, kamu kurumlarının büyük bölümünde uzaktan çalışma uygulamasına geçildi.

ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL

Fırtına nedeniyle bölge genelinde hava ulaşımında çok sayıda uçuş iptal edilirken, kara ulaşımında da gecikmeler yaşandı. Özellikle New York ve New Jersey'de bölgesinde yer alan John F. Kennedy, LaGuardia ve Newark Uluslararası Havalimanlarında 3 binden fazla uçuş iptal edildi. Birçok iş yeri erken saatlerde kapanırken, teslimat ve servis hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı.

Yetkililer, düşük sıcaklıkların buzlanma riskini artırdığına dikkat çekerek özellikle gece saatlerinde dışarı çıkılmaması, acil durum hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve ihtiyaç sahibi kişilere destek olunması çağrısında bulundu. Fırtınanın etkisinin azalmasının ardından ulaşımın kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

MASSACHUSETTS'TE DE OHAL

Massachusetts Valisi Maura Healey olağanüstü hal ilan etti ve devlet çalışanlarına evde kalmaları talimatını verdi. Connecticut'ta ise pazar akşamı ticari araçların sınırlı erişimli otoyollara girişini yasaklanırken sadece acil ve temel ihtiyaç maddelerinin teslimatı bu yasağın dışında tutuldu.

Kaynak: İHA