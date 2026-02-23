Meksika’da El Mencho Öldürüldü, Ülke Karıştı: Karteller Ateşkes Bozdu, Kırmızı Alarm İlan Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meksika’da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon, ülke tarihinin en kritik kartel hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) lideri, kamuoyunda “El Mencho” olarak bilinen Nemesio Oseguera Cervantes, çıkan çatışmada öldürüldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre operasyon, Tapalpa kasabasında gerçekleştirildi. Bölge, Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyinde bulunuyor. Yetkililer operasyonun kapsamı ve planlamasına ilişkin ayrıntı paylaşmazken, çatışmada CJNG liderinin etkisiz hale getirildiğini doğruladı.

El Mencho'nun öldürülmesi, eyalette büyük bir şiddet dalgasını tetikledi. Sosyal medya ve yerel medya organlarında paylaşılan görüntülerde, ateşe verilmiş araçlar ve yoğun duman dikkat çekti.

BİRDEN FAZLA EYALETTE KARŞIT OLAYLAR YAŞANIYOR

Şiddet dalgasının yalnızca Jalisco ile sınırlı kalmadığı bildirildi. Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde de benzer olaylar yaşandığı aktarıldı. Guanajuato bölgesinde ise bazı iş yerlerinin kundaklandığı bildirildi.

HÜKÜMETTEN ‘KIRMIZI ALARM’ KARARI

Jalisco eyalet yönetimi, halktan evlerinde kalmalarını istedi ve toplu taşıma hizmetlerini geçici olarak askıya aldı. Yetkililer, kamu güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle “kırmızı alarm” uygulamasının devreye sokulduğunu açıkladı. Ayrıca federal ve yerel yönetimler arasında ortak bir güvenlik masası oluşturulduğu duyuruldu. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda otoyol ve kent içi ulaşım güzergâhı kapatıldı.

PUERTO VALLARTA’DA PANİK

Turistik bölgelerden Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde gökyüzünü kaplayan yoğun duman ve silah sesleri nedeniyle yaşanan panik anları yer aldı. Otobüs terminallerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

WASHİNGTON’UN HEDEFİNDEKİ İSİMDİ

ABD yönetimi, El Mencho’yu uzun süredir en çok aranan suçlular listesinde tutuyordu. Washington, kartel liderini fentanil kaçakçılığı ve geniş çaplı şiddet eylemleriyle ilişkilendiriyordu. Yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 15 milyon dolara kadar ödül konmuştu.

Jalisco Yeni Nesil Karteli, ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Meksika merkezli suç yapılanmaları arasında gösteriliyor.

