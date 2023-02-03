NATO'dan Rusya'ya çağrı

Rusya'ya çağrıda bulunan NATO, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na uymasını ve topraklarında denetimlere izin vermesini istedi.

NATO'dan Rusya'ya çağrı

NATO, Rusya'ya çağrıda bulunarak, ABD ile yaptığı kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'na (START) uymasını ve topraklarında denetimlere izin vermesini istedi.

''RUSYA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ''

NATO'dan yapılan açıklamada, ABD ile Rusya arasındaki kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) uluslararası istikrara katkı sağladığı belirtildi.

Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmediği ileri sürülen açıklamada, "Rusya'ya topraklarında denetimleri kolaylaştırarak ve anlaşmanın uygulayıcısı olan İkili İstişare Komisyonu'na dönerek anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadesi yer aldı. 

Kaynak: AA

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