İspanyol tasarımcı Rabanne hayatını kaybetti

Moda dünyasının önemli isimlerinden İspanyol tasarımcı Paco Rabanne, Fransa'daki evinde 88 yaşında hayatını kaybetti.

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İspanyol tasarımcı Rabanne hayatını kaybetti

Ünlü İspanyol tasarımcı Paco Rabanne, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Tasarımcının sahip olduğu modaevinin ana şirketi Piug, moda dünyasının önemli isimlerinden Paco Rabanne'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, 20. yüzyılın ufuk açıcı modacılarından olan Rabanne'nin anısının yaşatılacağı belirtildi.

Le Telegramme gazetesindeki habere göre, Rabanne'nin Fransa'nın kuzeybatısındaki sahil bölgesi Brittany'ye bağlı Portsall ilçesindeki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü modacının tasarladığı parfüm ve kıyafetler birçok ülkede satılıyor. 

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