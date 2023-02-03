Aziz Sancar'ın adı ABD'de bir caddeye verildi

Nobel ödüllü bilim insanı Sancar'ın ismi, ABD'de araştırma merkezlerinin bulunduğu bir caddeye verildi.

Aziz Sancar'ın adı ABD'de bir caddeye verildi

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismi ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir caddeye verildi

Nobel ödüllü bilim insanı Sancar'ın ismi, Kuzey Karolina'daki Research Triangle Park'ın (RTP) önemli bir bölümünü kapsayan Durham şehrindeki caddeye verildi.

Sancar ismi, araştırma merkezlerinin bulunduğu caddeye verildi.

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