Bill Gates'den zenginlere: Parayı Mars için değil, aşı için harcayın

Dünyanın en zenginleri arasında aşılama faaliyetleriyle öne çıkan ve Kovid pandemisinde komplo teorilerinin vazgeçilmez kahramanı olan Bill Gates, BBC'ye verdiği röportajda, "Aslında Mars'a gitmek oldukça pahalı. Kızamık aşısı satın alabilir ve kurtarılan can başına 1000 dolar karşılığı hayat kurtarabilirsiniz. Böylece bir nevi ayaklarınız yere basar; Mars'a gitmeyin" telkininde bulundu.

"YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜM VE VERİMLİLİK DEMEK"

Yapay zekanın insanlığı büyük oranda ve derinden dönüştüreceği görüşünü de dile getiren Microsoft kurucusu, şu manzarayı çizdi:

"Tıbbi ve bilimsel meselelerle ilgilenmemize yardımcı olacak. Yapay zeka robotlardan ibaret değil, okuma ve yazmaya da yardımcı oluyor. Aslında bu alanda robot tarafında olduğundan daha fazla ilerleme kaydedildi. Her ikisi de bize çok daha yüksek verimlilik sağlayacak."

"PANDEMİNİN ÖCÜSÜ HALİNE GETİRİLDİM"

Kovid pandemisiyle ilgili komplo teorilerinin yüzü haline getirilmeni şaşkınlıkla karşıladığını belirten Gates, koronavirüsü başlattığı ve bundan çıkar sağladığı iddialarına atıfla "Bunu beklemiyordum" diyerek şöyle devam etti:

"Pandemi sırasında kasıtlı olarak buna neden olduğum veya insanları takip ettiğime dair on milyonlarca mesaj vardı. Aşılarla ilgilendiğim doğru, ama hayat kurtarmak için ilgileniyorum. Bu mesajlar tersi izlenim yarattı."

"Sanırım insanlar perdenin arkasındaki 'öcüyü' arıyor, aşırı basit açıklamalar peşinde koşuyor. Kötü niyet atfetmek, biyolojiyi anlamaktan çok daha kolaydır."

EPSTEIN SORUSUNA YANIT: DAHA DİKKATLİYİM

Hayır işleriyle uğraşan diğer bazı zenginler gibi ABD'de reşit olmayan kızlara cinsel istismar ve seks ticareti ağı oluşturmak suçlamalarından hapisteyken ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein ile teması olması hakkındaki sorular üzerine Gates şu yanıtı verdi:

"Artık bunu yaptığım zamana göre kesinlikle daha dikkatliyim. Biraz daha gerekli özeni göstereceğim. Yine hata yapabilirim. Dışa dönüğüm ve münzevi olmaya çalışmıyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem