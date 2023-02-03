Norveç, Almanya’dan 54 Leopard 2 tankı sipariş edecek

Norveç hükümeti, Almanya’da üretilen Leopard 2 tanklarından sipariş edileceğini duyurdu. Alman Krauss-Maffei Wegmann firması yapımı olan ana muharebe tankı Leopard 2, Norveç ordusunun kullanımına sunulacak.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ilerleyen dönemlerde 18 tank daha satın almayı düşündüklerini belirtirken, "Çok sayıda NATO müttefikinde ve İskandinav komşularımızda bulunan tanka, bizim de sahip olmamız gerektiğinden emin olduk. Bu, Almanya ile ilişkilerimizi de daha çok güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

NORVEÇ'İN SİPARİŞ EDECEĞİ TANK

Alman Krauss-Maffei Wegmann firması yapımı olan ana muharebe tankı Leopard, ilk olarak 1979 yılında Alman ordusu tarafından kullanılmaya başlanmıştı. Söz konusu tankın son versiyonu olan Leopard 2 tankları bugün Türkiye, Polonya, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Avusturya tarafından da kullanılıyor. Almanya’da üretilen tankların başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayının alınması gerekiyor.