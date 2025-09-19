NATO ve Rusya Havada Karşı Karşıya Geldi! Bölgede Gerilim Tırmandı

Rusya ve NATO arasındaki gerilim tırmanırken, Moskova cephesine bu kez Estonya'nın hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. Söz konusu eylemin NATO tarafından engellendiği bildirildi.

NATO ve Rusya Havada Karşı Karşıya Geldi! Bölgede Gerilim Tırmandı
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yıllardır sürerken, Moskova cephesinin Romanya ve Moldova’nın hava sahasını ihlal ettiği haberleri, NATO’yu teyakkuza geçirmişti. Son olarak Estonya’nın hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarını NATO’nun engellediği bildirildi.

Bu gelişmeyle son 10 günde üç farklı NATO ülkesinin hava sahası Rusya tarafından ihlal edilmiş oldu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu eylemi küstahça diye tanımladı.

Bakanlık, üç Rus MiG-31 savaş uçağının 19 Eylül Cuma günü Finlandiya Körfezi üzerinde NATO üyesi ülkenin hava sahasına "izinsiz olarak girdiğini ve toplam 12 dakika boyunca orada kaldığını" bildirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart da söz konusu eyleme derhal karşılık verildiğini belirtirken, “Rusya'nın pervasız davranışlarına ve NATO'nun karşılık verme kabiliyetine bir başka örnek” olarak niteledi.

