Ateşkes Kağıt Üstünde Kaldı! İsrail Yine Lübnan’ı Vurdu

İsrail, Kasım 2024’te imzalanan ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan’ın güneyine İHA saldırısı düzenledi. Hastane yakınına kadar ulaşan saldırılarda 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ateşkes Kağıt Üstünde Kaldı! İsrail Yine Lübnan'ı Vurdu
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 kişiyi öldürdü, 11 kişiyi yaraladı. Bu saldırı, Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasının bir kez daha kâğıt üzerinde kaldığını gösterdi. İsrail’in hedef aldığı bölgeler yalnızca araçlarla sınırlı değil. Haruf ile Duveyr arasındaki Kalaa Mahallesi de insansız hava araçlarıyla vuruldu. Can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Üstelik bu ilk değil. Daha bir gün önce, İsrail savaş uçakları Güney Lübnan’ın 5 beldesini bombalamıştı. Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesi denetlemesi gereken komite, BM ve Batılı güçlerin gözetiminde işlevsiz bir hale gelirken, İsrail sınır hattında işgalini sürdürüyor. Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.​​​​​​​

Kaynak: AA

