Mısır’dan Gazze’de 'Derhal Ateşkes' Çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına hemen başlama çağrısı yaptı.

Son Güncelleme:
Mısır’dan Gazze’de 'Derhal Ateşkes' Çağrısı

Mısır’ın Al Qahera News televizyonuna göre, Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, “Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması derhal başlamalıdır. Ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarında uygulanması için İsrail tarafına baskı yapmak amacıyla Avrupa'nın rolünden faydalanmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölgede istikrarın sağlanması için Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir siyasi sürecin gerekliliğine dikkati çeken Abdulati, Mısır’ın Gazze’nin yeniden imarı için planının hazır olduğunu ve 4 Mart’ta gerçekleşecek olan Arap Birliği zirvesinde sunulacağını kaydetti.

AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Suica ise “Mısır, AB'nin kilit ortağıdır. Bölgenin güvenliği ve istikrarında temel ve vazgeçilmez bir role sahiptir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Alındı Batı Şeria'da 10 Filistinliyi Gözaltına Alındı
İsrail'den Orduya 400 Bin Yedek Asker Çağırma Yetkisi İsrail'den Orduya 400 Bin Yedek Asker Çağırma Yetkisi
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
İsrail'in Gazze'de Düzenlediği Saldırılarda 4 Kişi Öldürüldü İsrail'in Gazze'de Düzenlediği Saldırılarda 4 Kişi Öldürüldü
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
İsrail'den 19 Ocak'tan Beri 900 Ateşkesi İhlali İsrail'den 19 Ocak'tan Beri 900 Ateşkesi İhlali
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu Arasında Kalırsa... Beştepe'den Çok Konuşulacak Mansur Yavaş Çıkışı
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme