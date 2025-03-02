Mısır’dan Gazze’de 'Derhal Ateşkes' Çağrısı

Mısır’ın Al Qahera News televizyonuna göre, Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, “Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması derhal başlamalıdır. Ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarında uygulanması için İsrail tarafına baskı yapmak amacıyla Avrupa'nın rolünden faydalanmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bölgede istikrarın sağlanması için Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak bir siyasi sürecin gerekliliğine dikkati çeken Abdulati, Mısır’ın Gazze’nin yeniden imarı için planının hazır olduğunu ve 4 Mart’ta gerçekleşecek olan Arap Birliği zirvesinde sunulacağını kaydetti.

AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Suica ise “Mısır, AB'nin kilit ortağıdır. Bölgenin güvenliği ve istikrarında temel ve vazgeçilmez bir role sahiptir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA