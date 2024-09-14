Mısır'da Yolcu Trenleri Kafa Kafaya Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Mısır'ın Zagazig kentinde iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 29 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Mısır'da Yolcu Trenleri Kafa Kafaya Çarpıştı! Ölü ve Yaralılar Var

Mısır’ın Zagazig şehrinde iki yolcu treninin kafaya kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Mısır’da tren yolculuğu kabusa döndü. Zagazig şehrinden İsmailiye şehrine gitmekte olan yolcu treni ile Mansoura şehrinden Zagazig şehrine gitmekte olan yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

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