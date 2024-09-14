İsrail'in, Gazze'de Bir Okula Düzenlediği Saldırıda 2'si Çocuk 5 Filistinli Öldü

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Saldırıda 2'si çocuk, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze'de Bir Okula Düzenlediği Saldırıda 2'si Çocuk 5 Filistinli Öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okuluna düzenlenen saldırıdaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi. Basal, saldırıda, 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti ancak yaralılarla ilgili sayı vermedi.

İsrail, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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