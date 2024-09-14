İsrail’de Netanyahu Hükümeti Protesto Edildi

İsrail’in Tel Aviv kentinde toplanan binlerce İsrailli, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini protesto etti. Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Kaynak: AA