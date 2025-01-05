Milyon Dolarlık Balık Dünya Gündeminde! Fiyatı Dudak Uçuklattı

Japonya'daki Toyosu Balık Hali'nde yapılan geleneksel yeni yıl mezatında en yüksek fiyat mavi yüzgeçli orkinosun oldu. 276 kilogramlık balık, 1,3 milyon dolardan satıldı.

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Milyon Dolarlık Balık Dünya Gündeminde! Fiyatı Dudak Uçuklattı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Toyosu Balık Hali, her yıl düzenlenen geleneksel balık mezatına ev sahipliği yaptı. Balıkçılar, Japonya ve dünyanın farklı bölgelerinden tutulan orkinos balıklarını en yüksek fiyata satabilmek için kıyasıya yarıştı.

Bu yılki balık mezatında en yüksek fiyat ise Japonya'nın Aomori eyaletinde yakalanan ve 207 milyon yene (yaklaşık 1,3 milyon dolar) satılan 276 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos oldu.

Milyon Dolarlık Balık Dünya Gündeminde! Fiyatı Dudak Uçuklattı - Resim : 1

REKOR 2019'DAYDI

Dev balığa bir gıda firması tarafından verilen fiyat, 1999 yılında söz konusu alanda veri tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en yüksek ikinci fiyat olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında yapılan balık mezatında, Aomori eyaleti açıklarında yakalanan 278 kiloluk bir mavi yüzgeçli orkinos 333.6 milyon yene (yaklaşık 2,1 milyon dolar) rekor fiyata satılmıştı.

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Kaynak: İHA

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