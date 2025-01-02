Ocak'ta Hangi Balık Yenir? İşte Ocak Ayında Tüketince Faydası 2 Katına Çıkan Balıklar

Hamsi: Ocak ayı, hamsinin en bol ve lezzetli olduğu dönemdir. Tava, buğlama veya ızgara gibi farklı yöntemlerle hazırlayabileceğiniz hamsi, hem hafif hem de doyurucu bir seçenektir.

Lüfer: Eylül ayında başlayan lüfer sezonu, Ocak ayında da devam eder. Fırında veya ızgarada pişirilen lüfer, sofralarınıza sofistike bir hava katacaktır.

Palamut: Ocak ayı, palamut sezonunun da sonlarına doğru gelindiği bir dönemdir. Bu nedenle, taze palamut bulmak mümkün. Fırında veya ızgarada pişirerek farklı lezzetler deneyebilirsiniz.



