Kilosu Bir Haftada 300 Liradan 100 Liraya Düştü, Kasa Kasa Satıldı

Geçen hafta kilosu 300 liradan satışa sunulan hamsi, Edirne’de bu hafta 100 liradan satışa çıkarıldı. Fiyatı düşen hamsiyi almak isteyenler tezgah önünde uzun kuyruklar oluştururken, kasalarca balık kısa sürede tükendi.

“YAKLAŞIK 150 KASA HAMSİ SATTIK”

Havaların soğuması ve Marmara Denizi'nde balığın bollaşması ile birlikte satıcılar fiyatlarda indirim uyguladı.

Hamsinin ilgi gördüğünü belirten balıkçı Yusuf Çimen “Biz de bu kadar düşeceğini tahmin etmedik. Düşmesinin nedeni Kıyıköy'den gelen yoğun hamsi. Gerçekten 100 liraya hamsi bedava. İki hafta daha fiyatların bu şekilde olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 150 kasa hamsi sattık. Bu da 2 ton civarı yapıyor. Vatandaşlarımızın ilgisinden memnunuz” diye konuştu.

Kaynak: İHA