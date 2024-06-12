Milyarder iş insanı çok sayıda kadına cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı

Kanadalı otomobil parçası milyarderi Frank Stronach'un 1980'lerden 2023'e kadar çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülüyor.

Milyarder iş insanı çok sayıda kadına cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı

91 yaşındaki Kanadalı otomobil parçası milyarderi Frank Stronach cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı.

Polis, cinsel saldırıların 1980'lerden 2023'e kadar gerçekleştiğini iddia ediyor.

Uzun yıllara dayanan cinsel saldırıların sayısı konusunda net bir rakam verilemiyor. Kanada Polisi, bilgisi olan veya mağdur olan kişilerin ortaya çıkmasını talep ederek korkmamaları gerektiğini, koruma sözüyle birlikte veriyor. Şu ana kadar en az 5 vaka dava dosyasına girdi.

Peel Bölge Polisi Memur Tyler Bell, birden fazla suçlayıcı olduğunu belirtti, ancak kaç tane olduğunu açıklamadı.

Bell, “Açıkçası bu yüksek profilli bir dava. Özel mağdurlar birimimiz mağdurları korumakla yükümlüdür ve bu nedenle belirsiz davranıyoruz. Birden fazla kurban var ama henüz bu sayıyı teyit etmeyeceğiz” dedi.

Polis, cinsel saldırıların 1980'lerden 2023 yılına kadar gerçekleştiğini iddia ediyor. Bell, bilgi sahibi olan ya da mağdur olan kişileri öne çıkmaya çağırdıklarını söyledi.

Milyarderin savunmasını üstlenin tanınmış savunma avukatı Brian Greenspan'ı e-postayla yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini bildirdi.

Avusturya doğumlu Stronach, 1957 yılında garajında kurduğu Magna'yı dünyanın en büyük otomobil parçaları tedarikçilerinden biri haline getirerek Kanada'nın en zengin insanlarından biri oldu.

Ayrıca at yarışlarında uzmanlaşmış bir şirket olan The Stronach Group'u kurdu. On yıldan uzun bir süre önce Avusturya siyasetine kısa bir giriş yaptı ve ülkenin en yüksek onurlarından biri olan Kanada Nişanı'na layık görüldü.

Etiketler
Kanada Cinsel Saldırı
Tam 3 ton! El Salvador'da 67.5 milyon dolarlık kokain ateşe verildi El Salvador'da 67.5 milyon dolarlık kokain ateşe verildi
TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı
Sandık Kokusu dizisinden kötü haber. Finalinde yaşanacaklar yürek sızlatacak Sandık Kokusu dizisinden kötü haber. Finalinde yaşanacaklar yürek sızlatacak
Hizbullah, İsrail'in kuzeyine saldırı başlattı! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırısı Hizbullah, İsrail'in kuzeyine saldırı başlattı
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
Bahçeli'nin yüzüğü gündemde: Hangi ayette geçtiği ortaya çıktı Hangi ayette geçtiği ortaya çıktı