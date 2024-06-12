Hizbullah, İsrail'in kuzeyine saldırı başlattı! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırısı

İsrail’e misillemede bulunan Hizbullah, 7 Ekim sonrası İsrail’in kuzeyine en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdi.

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Hizbullah, İsrail'in kuzeyine saldırı başlattı! 7 Ekim sonrası en büyük füze saldırısı

İsrail ordusu radyosunun geçtiği habere göre Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yoğun bir füze saldırısının meydana geldiği ifade edildi.

BİRÇOK YERLEŞİM YERİNDE SİRENLER ÇALDI

Haberde, Safed, Taberiya kenti ile sınır hattındaki Yukarı Celil bölgesindeki birçok yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Times of Israel gazetesinin haberinde sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan topraklarından İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik yaklaşık 90 saldırının tespit edildiği ve bazılarının etkisi hale getirildiği, bazılarının ise yangına sebebiyet verdiği belirtildi.

İsrail ordu radyosu, İsrail ordusunun Hizbullah saldırısına karşılık olarak Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun bir hava saldırısı başlattığını duyurdu.

Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu füze saldırıları, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın saha komutanı Talib Sami Abdullah’ın öldürülmesinden sonra geldi.

Hizbullah duyurdu: İsrail saldırısında saha komutanı öldüHizbullah duyurdu: İsrail saldırısında saha komutanı öldüDünya

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Hizbullah duyurdu: İsrail saldırısında saha komutanı öldü Hizbullah duyurdu: İsrail saldırısında saha komutanı öldü
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