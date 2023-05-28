Mikrodalgada yumurta pişirmek istedi, sonu kötü bitti

Sosyal medyadan fotoğrafını paylaşan 37 yaşındaki Shafia Bashir, mikrodalga fırında bir kupanın içine koyduğu yumurtayı pişirmeye çalıştı. Eski kayınvalidesinden öğrendiği bir yöntem olduğunu belirten Bashir, fincanı fırından çıkardıktan sonra yumurtanın patladığının yüzünün yandığını söyledi.

Son halinin fotoğraflarını paylaşan Bashir, dayanılmaz acılar içinde olduğunu söyledi.

"İLK KEZ"

Bashir, "Üç yıldır bu yöntemle yumurta pişiriyordum, ilk kez böyle bir şey oldu" diyen talihsiz kadın, "Kettle'da ısıttığım suyu bardağın yarısına kadar doldurdum. İçine tuz ve yumurta koydu. Sadece 1 dakika mikrodalga fırında ısıttım. Ancak pişmemişti, bu yüzden 1 dakika daha ısıttım. Çıkardıktan sonra soğuk kaşığı bardağın içine koyar koymaz yumurta patladı. Çok sıcaktı ve yüzümü haşladı. Yüzümü musluğun altına soktum. Sonra da hastaneye gittim" diye konuştu.