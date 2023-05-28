Düşürdüğü telefonu bulmak için rezervdeki suyu boşaltan memur görevden uzaklaştırıldı

Hindistan’da bir görevli, selfie çekerken düşürdüğü telefonunu almak için 600 hektarlık tarım alanını sulayabilecek rezervdeki bütün suyu boşalttı. Memur, görevden alındı.

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Düşürdüğü telefonu bulmak için rezervdeki suyu boşaltan memur görevden uzaklaştırıldı

RT’de yer alan habere göre, Hindistan’da Rajesh Vishwas isimli memur, rezerv yanında selfi çekmek isterken telefonunu suya düşürdü. Dört metre derinliğindeki rezerve düşen telefonu bulmak için ilk olarak Vishwas bölgedekilerden yardım alarak suya daldı.

Daldığında telefonu bulamayan Vishwas, rezervdeki suyu pompalarla çekme kararı aldı. Üç gün boyunca 2.1 milyon litrelik suyu  rezervden çeken görevli, yöneticileri tarafından durduruldu.

Yöneticilerinin Vishwas’ı durdurması sonucu suyu çeken pompaları durdururken rezervdeki suyun yarısı gitmişti. 600 bin hektarlık tarım alanını sulayabilecek su miktarı kaybedilirken Vishwas’ın telefonu da kullanılamayacak bir halde bulundu.

Vishwas, görevden alındı.

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