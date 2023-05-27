Rusya, Zelenski'nin Kırım'daki yazlık evine el koydu

Kırım'daki yönetim, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kırım'daki tatil evine el konulduğunu ve mülkün satılmasının planladığını açıkladı

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Rusya, Zelenski'nin Kırım'daki yazlık evine el koydu

Moskova tarafından 2014 yılında yasadışı bir şekilde ilhak edilen Kırım'ın Rusya tarafından atanan lideri, Perşembe günü yerel yasama organının Ukraynalı tanınmış kişilere ait olan 57 mülkü 'kamulaştırma' kararı aldığını duyurdu.

HaberTürk'ün The Telegraph'dan aktardığı haberine göre Sergey Aksyonov, "Kırım, Olena Zelenska'nın dairesi de dahil olmak üzere bir dizi mülke el koydu. Kırım haklarını geri kazanacak" dedi ve Zelenski'nin eşinin adına kayıtlı dairesine atıfta bulundu. "Rusya'nın düşmanları Rus Kırım'ında para kazanamayacaklar" diye ekledi.

Zelenski, 2019 yılında devlet başkanı seçilmeden önce ülkenin en popüler komedyeni ve başarılı bir TV yapım şirketinin ortak sahibiydi. Zelenski çifti bu süreçte 2013 yılında Kırım'ın prestijli sahil kasabası Livadia'da üç odalı bir çatı katı dairesi satın aldılar ancak ilhak nedeniyle orada hiç yaşayamadılar

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