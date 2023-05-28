Çürümeyen rahibe cesedini görmek için manastıra koştular

The Guardian’da yer alan habere göre, Missouri’nin Gower kasabasında bulunan bir manastırın kurucusu Rahibe Wilhemina Lancaster’ın ölümünden dört yıl sonra, bedeninin çürümeden kaldığı duyuldu.

2019 yılında yaşamını yitiren rahibenin bedeni, manastırdaki şapele götürülmek için 18 Mayıs’ta mezarından çıkarıldı. Tabut açıldığında Lancaster’ın bedeninde hiçbir çürüme izi olmadığı görüldü.

Katolik Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Lancaster'ın cesedi hiç mumyalanmamıştı ve cesedini neme ve döküntüye maruz bırakan çatlak bir tahta tabutun içine gömülmüştü.

Cesedi çıkaranlar Lancaster’ın bedeni üzerinde bir çamur tabakası görürken bunun delik nedeniyle oluşan nemden kaynaklandığın tahmin edildi.

Rahibenin bedeninin çürümeden dört yıl boyunca kalmasının haberinin sosyal medyada yayılmasıyla yüzlerce insanın ABD’nin dört bir yanından manastıra gittiği belirtilldii.

Uzmanlar, bazı cesetlerin ölümden birkaç yıl sonra dahi hasar görmeden kalabileceğini söylüyor.