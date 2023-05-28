Çürümeyen rahibe cesedini görmek için manastıra koştular

ABD’de bir dört yıl önce hayatını kaybeden bir rahibenin bedeninde hiçbir çürüme görülmediğinin duyulması üzerine yüzlerce insan Missouri şehrinin küçük bir kasabasındaki manastıra akın etti.

Çürümeyen rahibe cesedini görmek için manastıra koştular

The Guardian’da yer alan habere göre, Missouri’nin Gower kasabasında bulunan bir manastırın kurucusu Rahibe Wilhemina Lancaster’ın ölümünden dört yıl sonra, bedeninin çürümeden kaldığı duyuldu. 

2019 yılında yaşamını yitiren rahibenin bedeni, manastırdaki şapele götürülmek için 18 Mayıs’ta mezarından çıkarıldı. Tabut açıldığında Lancaster’ın bedeninde hiçbir çürüme izi olmadığı görüldü. 

Katolik Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Lancaster'ın cesedi hiç mumyalanmamıştı ve cesedini neme ve döküntüye maruz bırakan çatlak bir tahta tabutun içine gömülmüştü.

Cesedi çıkaranlar Lancaster’ın bedeni üzerinde bir çamur tabakası görürken bunun delik nedeniyle oluşan nemden kaynaklandığın tahmin edildi.

Rahibenin bedeninin çürümeden dört yıl boyunca kalmasının haberinin sosyal medyada yayılmasıyla yüzlerce insanın ABD’nin dört bir yanından manastıra gittiği belirtilldii.

Uzmanlar, bazı cesetlerin ölümden birkaç yıl sonra dahi hasar görmeden kalabileceğini söylüyor.

Rusya, Zelenski'nin Kırım'daki yazlık evine el koydu Rusya, Zelenski'nin Kırım'daki yazlık evine el koydu
Küs kalmayı başaramayan 3 burç! Asla sevdiklerini üzemezler Küs kalmayı başaramayan 3 burç! Asla sevdiklerini üzemezler
Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo Hep yanlış yapmışız yanlış! İrmik helvasına lezzet katan tüyo
Düşürdüğü telefonu bulmak için rezervdeki suyu boşaltan memur görevden uzaklaştırıldı Düşürdüğü telefonu bulmak için rezervdeki suyu boşaltan memur görevden uzaklaştırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Fırsat hep ayaklarına geliyor: Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu
Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü? 'Türkiye'nin kader seçimi' Gazeteler cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu nasıl gördü?
Kritik seçimde ikinci tur: İşte oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler İşte oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler
Şehit kardeşinin tabutunun başında söyledikleri gündem olmuştu: Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi Yarbay Mehmet Alkan adını değiştirdi: Nedenini böyle anlattı