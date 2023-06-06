Miçotakis: Yeniden başbakan olursan NATO zirvesinde Erdoğan ile görüşmek isterim

Yunanistan'ın eski başbakanı Kiryakos Miçotakis yeniden başbakan seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi.

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Miçotakis: Yeniden başbakan olursan NATO zirvesinde Erdoğan ile görüşmek isterim

GERÇEK GÜNDEM- DIŞ HABERLER

Yunanistan'ın eski başbakanı Kiryakos Miçotakis, seçim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

25 Haziran'da ikinci kez sandık başına gidecek Yunanistan'da Miçotakis bu kez zaferle ayrılmak istiyor. İlk seçimde tek başına iktidar olmayı 6 koltukla kaçıran Miçotakis, Yunan halkından tam destek istiyor. 

Seçim kampanyasını sürdüren Miçotakis, Yunan Devlet kanalı ERT'e bir röportaj verdi. Türkiye ile ilişkilere değinen Miçotakis, başbakan seçilmesi halinde NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi. 

Miçotakis, savunma alımları konusunda ise "Yunanistan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek zorunda çünkü yanı başımızda en büyük ve jeopolitik açıdan öngörülemez bir komşumuz var. Silahlı Kuvvetlerin gücü açısından dengeyi değiştirmeyi başardık. Havada, dört yıl öncesine kıyasla işler tamamen değişti. Şu anda Türkiye kesinlikle F-35'leri satın almayacak ve biz bunları satın almak için onay aldık" diyerek ABD Kongresi'nin son onaylarına atıfta bulundu.

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Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan
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