2 yıl, 5 seçim sonra Bulgaristan’da hükümet kuruldu

Bulgaristan Parlamentosu, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı ile Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin Başbakan Nikolay Denkov’un başbakanlığında kurduğu koalisyon hükümetine güvenoyu verdi.

240 üyeli parlamentoda bugün yapılan ve 201 milletvekilinin katıldığı oylamada, 132 'Evet', 69 'Hayır' oy kullanıldı. Kabinenin güvenoyu alabilmesi için en az 121 oy desteği gerekiyordu.

'KISA VADEDE BÜTÇE AÇIĞINI DÜZELTECEĞİZ'

Başbakan Denkov, parlamentoda yaptığı konuşmada, bir başbakan yardımcısı ve 18 bakandan oluşan kabinede yer alan üyeleri ve önceliklerini anlattı. Denkov, konuşmasında, "Vatandaşların, iş insanlarının lehine çalışacak ve Bulgaristan’ın gelişimini destekleyecek bir hükümet kurduk" ifadelerini kullandı.

Yeni hükümetin kısa vadede bütçe açığını düzelteceğini belirten Başbakan Denkov, savunma, bilim ve inovasyon alanında reformlar, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yüksek Adalet Divanı'nda düzenlemeler getirilmesi için anayasa değişikliği yapacaklarını aktardı. Denkov ayrıca hedeflerinin ülkenin Schengen alanı ve euroya geçişi olduğunu söyledi.

2 YILDA 5 ERKEN SEÇİM

En az 18 aylık bir görev süresi için seçilen hükümetin ilk 9 ayında PP-DB’den Nikolay Denkov başbakan olarak görev yapacak. İkinci 9 aylık döneminde ise GERB partisinden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel Bulgaristan Başbakanı olacak.

Öte yandan, 2 yıldır 'geçici hükümetlerle ülkeyi yönetmekle' suçlanan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, koalisyon hükümetinin kurulmasına tepki gösterdi. Radev, oylama sonrası bakanların yemin törenini beklemeden parlamento salonunu terk etti.

Bulgaristan’daki siyasi kriz yüzünden vatandaşlar, son 2 yılda erken seçimlere katılmak üzere 5 kez sandık başına gitmişti. Bulgaristan, en son 2 Nisan 2023'te genel seçim yapmış, Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları için de 162 noktada oy sandıkları kurulmuştu.

Kaynak: AA