Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına vize açıklaması

Alman Dışişleri Bakanlığı son aylarda Türk vatandaşlarının vize taleplerinin reddedildiği ya da başvuru randevusunun verilmediği iddialarıyla ilgili olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanlığı yazılı olarak verdiği yanıtta, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya'ya vize başvurularının değerlendirilmesi sürecinde bir değişiklik olmadığını belirtti.

Bakanlık, "Ocak 2023-Mayıs 2023 arasında Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinde Türk vatandaşlarına toplam 97 bin 858 Schengen vizesi verildi" bilgisini paylaştı. Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre aynı dönemde Türk vatandaşlarına farklı sebeplerle Almanya'da 90 günden uzun süre kalmayı mümkün kılan ve "ulusal vize" olarak adlandırılan vize türünün de 18 bin 311 kişiye verildiğini kaydetti.

Bakanlık, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türk vatandaşlarına Türkiye'deki dış temsilcilikleri tarafından verilen vize sayısının ise 60 bin 415 olduğuna dikkat çekti. Aynı dönemde Türk vatandaşlarına verilen ulusal vize sayısını da 16 bin 62 olarak açıkladı.

Bakanlığın verdiği bilgiler, Almanya'nın Ocak-Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine göre daha fazla vize verildiğini gösteriyor.

"DEPREMZEDELERİN BAŞVURULARINA ÖNCELİK VERİLMİŞTİ"

Türkiye ve Suriye'nin kuzeyini etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinin, depremzedelere yardım ve onların vize başvurularına öncelik verdiğini belirten Bakanlık, "Türkiye'deki dış temsilciliklerimiz Nisan sonuna dek çok yoğun biçimde depremlerden etkilenenlerin vize başvurularına odaklandı. Depremzedelerin başvurularına öncelik verilmesi sebebiyle diğer vize başvuruları daha az değerlendirilebilmiş ve bu da tüm kategorilerde bekleme sürelerinde önemli bir artışa sebep olmuştur. Ancak Mayıs ayının başından bu yana diğer vize başvurularının değerlendirilmesine ağırlık verildi ve deprem bölgesi dışındaki başvuru sahiplerine daha fazla randevu verilmeye başlandı" ifadelerine yer verdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, depremzedelere öncelik verilmesinden dolayı diğer vize kategorilerindeki iş yükünün hızlı bir şekilde azaltılması için Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'deki temsilciliklere ek görevlendirmeler yapıldığını belirtti. Bakanlık bu sayede gelecekte vize randevusu için bekleme süresinin gözle görülür şekilde azalmasının beklendiğini vurguladı.

Son aylarda aralarında birçok sanatçı, aydın ve öğrenci Almanya'dan vize alamadığını dile getirmiş, medyada Almanya'nın iltica başvurularının artacağı endişesiyle Türk vatandaşlarına vize vermediği iddiaları gündeme gelmişti.