Meteoroloji ABD'de Yeni Felaket İçin Tarih Verdi… 33 Kişi Öldü, 29 Kişi Yaralandı

ABD'nin orta batı ve güney kesimlerini vuran şiddetli fırtına hayatı felç etti. Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan fırtına çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu, ölümlere yol açtı.

33 ÖLÜ EN AZ 29 YARALI

ABD'de olumsuz hava koşulları sonrasında binlerce kişinin evi hasar aldı. Şiddetli fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği, yaralı sayısının ise en az 29 olduğu açıklandı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Eyalet yetkilileri Missouri'de 12, Misssippi'de 6, Kansas'ta 8, Arkansas ve Texas'ta 3'er, Oklahoma'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Meteoroloji, şiddetli fırtınanın hafta sonu devam edeceğini, Mississippi ve Alabama'da kasırganın etkili olacağı yönünde uyarı yaptı.

Kaynak: AA