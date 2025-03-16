İran’dan Trump’a Tepki! ‘İsrail Desteğini Sonlandırın’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, osyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi. Biden geçen yıl, benzeri görülmemiş şekilde 23 milyar doları soykırımcı rejime (İsrail) vermesi için kandırıldı. 60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor" ifadelerini kullandı.

Ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD'ye çarpıcı bir çıkışta bulunan Abbas Erakçi, "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemen halkını öldürmekten vazgeçin" dedi.

TRUMP SAVAŞI DUYURDU

ABD Başkanı Trump, dün Truth Social hesabından, Yemen'deki Husilere askeri saldırı başlattıklarını açıklamıştı. İran yönetimine de çağrı yapan Trump, "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" demişti.

Kaynak: AA