İran’dan Trump’a Tepki! ‘İsrail Desteğini Sonlandırın’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteğin bitirilmesini isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemenli insanların öldürülmesini durdurun" şeklinde yanıt verdi..

Son Güncelleme:
İran’dan Trump’a Tepki! ‘İsrail Desteğini Sonlandırın’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, osyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "ABD hükümetinin İran dış politikasını dikte etme yetkisi veya görevi yoktur. O dönem 1979'da sona erdi. Biden geçen yıl, benzeri görülmemiş şekilde 23 milyar doları soykırımcı rejime (İsrail) vermesi için kandırıldı. 60 binden fazla Filistinli öldürüldü ve dünya tamamen ABD'yi sorumlu tutuyor" ifadelerini kullandı.

Ülkesini tehdit ederek Yemen'deki Husilere desteği sona erdirmesini isteyen ABD'ye çarpıcı bir çıkışta bulunan Abbas Erakçi, "İsrail soykırımına ve terörizmine desteği sonlandırın. Yemen halkını öldürmekten vazgeçin" dedi.

TRUMP SAVAŞI DUYURDU

ABD Başkanı Trump, dün Truth Social hesabından, Yemen'deki Husilere askeri saldırı başlattıklarını açıklamıştı. İran yönetimine de çağrı yapan Trump, "Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız" demişti.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İran Donald Trump Yemen
Son Güncelleme:
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Türk Çeteleri Arasındaki Kanlı Hesaplaşma: Londra'dan Kahramanmaraş'a Uzanan Cinayetler Serisi! Londra-Kahramanmaraş Arasında Cinayetler Serisi!
Yemen’deki Husilerden ABD’ye ‘Saldırı’ Yanıtı: Karşılıksız Kalmayacak Yemen’deki Husilerden ABD’ye ‘Saldırı’ Yanıtı: Karşılıksız Kalmayacak
Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor, Yaz Boyu Tertemiz Kalıyor Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
110 Yıl Sonra Bir İlk: Rekor Sıcaklık Fena Vuracak 110 Yıl Sonra Bir İlk: Rekor Sıcaklık Fena Vuracak
İstanbul Depreminin Şifresi Çözüldü! İki Uzman Tek Senaryo, İlk Kez Açıkladılar İstanbul Depreminin Şifresi Çözüldü! İki Uzman Tek Senaryo, İlk Kez Açıkladılar
ATV'de Beklenmedik Gelişme! İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'nin İddialı Dizisi Final Yapıyor
Türk Çeteleri Arasındaki Kanlı Hesaplaşma: Londra'dan Kahramanmaraş'a Uzanan Cinayetler Serisi! Londra-Kahramanmaraş Arasında Cinayetler Serisi!