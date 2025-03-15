ABD’de Hayatı Felç Eden Felaket, Çok Sayıda Eyalette Alarm Verildi

ABD’de etkisini gösteren şiddetli fırtına hayatı felç etti. Texas eyaletinde fırtına nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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ABD’de Hayatı Felç Eden Felaket, Çok Sayıda Eyalette Alarm Verildi

ABD’de Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere çok sayıda bölgede şiddetli fırtına etkisini gösterdi.

Ülkenin büyük bir kısmı abluka altına alınmışken orta ve güney kesimlerinde hayat felç oldu. Texas eyaletinde fırtına sonrasında meydana gelen bir kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de Hayatı Felç Eden Felaket, Çok Sayıda Eyalette Alarm Verildi - Resim : 1

130'DAN FAZLA YANGIN

Öte yandan Oklahoma'da olumsuz hava koşulları 130'dan fazla yangına neden oldu. Bazı bölgeler için ise tahliye kararı alındı. Alabama, Kansas ve Missouri'de şiddetli hava koşulları ve yangın tehdidi nedeniyle acil durum bildirileri yayınlandı.

Kaynak: AA

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