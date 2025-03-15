Filistinli Aktivist Mahmud Halil'in ABD'de Tutuklandığı Anlar Ortaya Çıktı

ABD'de Columbia Üniversitesi’nde İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere yönelik şiddet politikalarına yönelik düzenlenen protestolara öncülük ettiği iddia edilen, üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart’ta eşiyle birlikte eve giderken gözaltın alındı.

'YEŞİL KARTI İPTAL EDİLDİ'

Avukat Amy Greer, Halil’in ‘yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi’ olarak ABD’de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini açıkladı.

Mahmud Halil’in eşi Noor Abdalla da olaya dair gözaltı anının görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Videoda Abdalla’nın “Bunu yapmanıza gerek yok” dediği anlar yer alırken, yetkililerin kendisiyle konuşmaya çalışan Abdalla’ya iletişim kurmadıkları ve ondan uzaklaştıkları görüldü.

HALİL İÇİN DÜZENLENEN EYLEMDE 98 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD'de, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması amacıyla dün Yahudi sivil toplum örgütü 'Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)' tarafından Trump Tower'da düzenlenen oturma eylemine katılan 98 kişi gözaltına alındı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Trump Tower'daki eyleme ilişkin, eylemcilere izinsiz giriş ve gözaltına direnme suçları yönetildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA