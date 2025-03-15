Filistinli Aktivist Mahmud Halil'in ABD'de Tutuklandığı Anlar Ortaya Çıktı

ABD'de Columbia Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği iddiasıyla tutuklanan ve yeşil kartı iptal edilen Filistinli aktivist Mahmud Halil’in gözaltını alındığı anların görüntüsü eşi tarafından paylaşıldı.

Son Güncelleme:

ABD'de Columbia Üniversitesi’nde İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilere yönelik şiddet politikalarına yönelik düzenlenen protestolara öncülük ettiği iddia edilen, üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart’ta eşiyle birlikte eve giderken gözaltın alındı.

Filistinli Aktivist Mahmud Halil'in ABD'de Tutuklandığı Anlar Ortaya Çıktı - Resim : 1

'YEŞİL KARTI İPTAL EDİLDİ'

Avukat Amy Greer, Halil’in ‘yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi’ olarak ABD’de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini açıkladı.

Mahmud Halil’in eşi Noor Abdalla da olaya dair gözaltı anının görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Videoda Abdalla’nın “Bunu yapmanıza gerek yok” dediği anlar yer alırken, yetkililerin kendisiyle konuşmaya çalışan Abdalla’ya iletişim kurmadıkları ve ondan uzaklaştıkları görüldü.

HALİL İÇİN DÜZENLENEN EYLEMDE 98 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ABD'de, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması amacıyla dün Yahudi sivil toplum örgütü 'Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)' tarafından Trump Tower'da düzenlenen oturma eylemine katılan 98 kişi gözaltına alındı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD) Trump Tower'daki eyleme ilişkin, eylemcilere izinsiz giriş ve gözaltına direnme suçları yönetildiğini açıkladı.

AKP Sözcüsü Çelik'ten Trump'ın Gazze Planına Sert TepkiAKP Sözcüsü Çelik'ten Trump'ın Gazze Planına Sert TepkiSiyaset
ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planına Dünyadan Art Arda Tepkiler: 'Filistin Satılık Değil'ABD Başkanı Trump'ın Gazze Planına Dünyadan Art Arda Tepkiler: 'Filistin Satılık Değil'Dünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Filistin
Son Güncelleme:
Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor, Yaz Boyu Tertemiz Kalıyor Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor
İran’dan Suriye Yorumu, ‘Koşulları İsrail Suistimal Etti' İran’dan Suriye Yorumu, ‘Koşulları İsrail Suistimal Etti'
Tayland'da Köprü Çöktü! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Tayland'da Köprü Çöktü! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu!
Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu
7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek 7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek
Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda