AKP Sözcüsü Çelik'ten Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "ABD yönetimi tarafından dile getirilen 'Filistinlilerin Gazze’yi terketmesi' şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir" dedi.

Son Güncelleme:
AKP Sözcüsü Çelik'ten Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"ABD yönetimi tarafından dile getirilen “Filistinlilerin Gazze’yi terketmesi” şeklindeki yaklaşım, bir çözüm önerisi değil; sürgün, tehcir, etnik temizlik ve Filistin halkının öz vatanını gaspetme girişimidir. Bu en temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırıdır ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ayrıca bu yaklaşım, soykırım siyasetini teşvik etmektir.

Filistin halkının öz vatanında yaşama hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Gazze halkının iradesine dönük her türlü dayatmanın karşısındayız.

Yegane çözüm, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatının her aşamasında tüm dünya platformlarında en net ve ısrarlı şekilde savunduğu gibi, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıdır.

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi ilke, aynı zamanda insanlık vicdanının ortak iradesidir.
Bir kere daha ifade ediyoruz: Gazze, Filistinlilerindir. Gazze, Filistin Devleti’nin öz toprağıdır. "

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalara imza attı. Trump, konuşmasında, "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın Gazze Planına TepkiTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın Gazze Planına TepkiGüncel
Bakan Fidan'dan Trump'ın 'Gazze' Çıkışına Net YanıtBakan Fidan'dan Trump'ın 'Gazze' Çıkışına Net YanıtGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Çelik AKP Donald Trump
Son Güncelleme:
DEM Parti'den Yeni İmralı Açıklaması DEM Parti'den Yeni İmralı Açıklaması
Santorini İçin Endişeli Bekleyiş: Bakan Kurum Açıkladı, Volkan Patlarsa Türkiye Etkilenir mi? Çok Kritik Açıklama... Volkan Patlarsa Türkiye Etkilenir mi?
Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu, Çay, Reçel, Çorba Yapılıyor Doğada Yüksek Kesimlerde Kendiliğinden Yetişiyor: Vatandaşın Geçim Kaynağı Oldu
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
ÇOK OKUNANLAR
IBAN ile Kira Ödeme Zorunlu Olmuştu: Yargıtay'dan 'Havale Ücreti' Kararı... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Zorunlu Olmuştu, IBAN ile Kira Ödeyenler Dikkat!
Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar
Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş
Merve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler
Dünyanın En Kötü Kokulu Meyvesi Ama 1 Dilimi 1 Aylık Demir İhtiyacına Bedel Dünyanın En Kötü Kokulu Meyvesi Ama 1 Dilimi 1 Aylık Demir İhtiyacına Bedel