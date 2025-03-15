Tayland'da Köprü Çöktü! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki köprü çöktü. Faciada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Son Güncelleme:

Tayland’da inşaat halindeki köprüde çökme meydana geldi. Yaşanan facia sonrasında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken 30 kişi de yaralandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok'un Rama 2 otoyolunda inşaatı devam eden otoyol köprüsünün beton kirişi çöktü. Yetkililer, kazada köprü inşaatında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Açıklamada, çökmenin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Tayland'da Köprü Çöktü! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerine kadar devam etti. Feci kazada köprü inşaatında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungreangkit yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin Taylandlı ve Myanmarlı işçiler olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Tayland'da Köprü Çöktü! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 2

Bakan Suriya, kazayla ilgili gerekli incelemelerin ardından sorumlular tarafından mağdurlara gerekli tazminatın ödeneceğini ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Tayland
Son Güncelleme:
İran’dan Suriye Yorumu, ‘Koşulları İsrail Suistimal Etti' İran’dan Suriye Yorumu, ‘Koşulları İsrail Suistimal Etti'
Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu Dünyanın Çenesi En Güçlü Köpekleri Belli Oldu! Sivas Kangal Köpeği Listeye Açık Ara Damgasını Vurdu
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
Aliyev İmzaladı, Azerbaycan Resmen Üye Oldu Aliyev İmzaladı, Azerbaycan Resmen Üye Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi Lydia Holding O Sektöre de El Attı: Piyasalarda Dengeler Değişecek! KAP’a Bildirildi
İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu! İşte Bölge Bölge Kira Fiyatları İstanbul’da En Ucuz ve En Pahalı Kiraya Sahip İlçeler Belli Oldu!
Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu Pazarda Kilosu 3 Bin Lira, Saksıda Bedava! İşte Balkonda Erik Hasadının Basit Yolu
7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek 7'den 70'e Herkesi İlgilendiriyor! Tamamen Ücretsiz Oldu, Artık Tek Kuruş Ödenmeyecek
Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araçlara Takılacak Alkol Kilidinin Fiyatı Belli Oldu: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda