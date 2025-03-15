Tayland'da Köprü Çöktü! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Tayland’da inşaat halindeki köprüde çökme meydana geldi. Yaşanan facia sonrasında 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken 30 kişi de yaralandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok'un Rama 2 otoyolunda inşaatı devam eden otoyol köprüsünün beton kirişi çöktü. Yetkililer, kazada köprü inşaatında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Açıklamada, çökmenin nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Tayland Afet Önleme Departmanı (DDPM) tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerine kadar devam etti. Feci kazada köprü inşaatında çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 4'ü ağır 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungreangkit yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin Taylandlı ve Myanmarlı işçiler olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Suriya, kazayla ilgili gerekli incelemelerin ardından sorumlular tarafından mağdurlara gerekli tazminatın ödeneceğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA-İHA