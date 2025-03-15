İran’dan Suriye Yorumu, ‘Koşulları İsrail Suistimal Etti'

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, medya kuruluşlarının temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Büyükelçi, Suriye’de yaşanan değişim sürecine dair değerlendirmelerde bulunurken, Suriye’de yaşanan değişimi yorumlama noktasında aceleci davranmayacaklarını belirtti.

'İSRAİL KOŞULLARI SUİSTİMAL ETTİ'

Büyükelçi Habibollahzadeh, Suriye’deki koşulların İsrail rejimi tarafından suistimal edildiğini ifade ederek, Suriye’deki gelişmelerin hiç kimsenin ve kendilerinin beklemediği bir şekilde ilerlediğini belirtti.

'BÖLGEDE İSTİKRAR İÇİN BERABER İSTİŞARE ŞART'

Büyükelçi, Suriye’ye yakın bir komşu ülke olmasalar da bölgedeki güvensizliğin Suriye’den Irak’a Irak’tan ise İran’a geçeceğini dile getirdi. En önemli şeyin Suriye’nin güvenliğini korumak olduğunu belirten Büyükelçi Habibollahzadeh, Suriye’nin güvenliğinin Türkiye, Irak ve Iran için çok önemli olduğunun da altını çizdi.

Büyükelçi, bu nedenli bölgedeki tüm halkların, ülkelerin güvenliği ve istikrarı için beraber istişare içinde olmalarının önemine de dikkat çekti.

Kaynak: DHA