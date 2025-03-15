Aliyev İmzaladı, Azerbaycan Resmen Üye Oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatına üyeliğine girişine ilişkin kararnameyi imzalayarak süreci onayladı.

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Aliyev İmzaladı, Azerbaycan Resmen Üye Oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Azerbaycan'ın D-8 Teşkilatına üyeliğinin onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Kahire'de 19 Aralık 2024'te gerçekleştirilen D-8 Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan’ın teşkilata katılımı oybirliğiyle kabul edildi.

D-8 Teşkilatı üyeleri arasında Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan yer alırken; Aliyev’in ülkenin üyeliğine dair kararnameyi onaylamasıyla birlikte bu ülkelerin arasına Azerbaycan da dahil oldu.

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Kaynak: DHA

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Azerbaycan İlham Aliyev
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